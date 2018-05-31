議員要求反深澳 陳金德批經部與環署不盡責

針對外界對身澳燃煤電廠的疑慮，宜蘭縣代理縣長陳金德批評經濟部與環保署沒說清楚，不盡責。（記者林敬倫攝）

2018-05-31 15:29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕深澳燃煤電廠已通過環評，但是否興建一直是爭議話題，今宜蘭縣議會總質詢，縣議員黃浴沂要求宜蘭縣代理縣長陳金德，與縣民站在同一陣線，攜手反深澳；陳金德則回應，如果中興大學環境工程學系教授莊秉潔做的模擬結果正確就會反，他更指責經濟部與環保署不公開說清楚，捍衛政策立場，根本不盡責。

根據莊秉潔做的深澳電廠污染模式模擬結果，電廠污染的主要影響範圍，除了原先認知的新北市、臺北市及基隆市外，桃園市、新竹縣及宜蘭縣竟也在高影響範圍中，尤以宜蘭縣的PM2.5（直徑小於或等於2.5微米的懸浮微粒）日平均值最大增量，竟然最高達每立方公尺7.499微克，高居各縣市之首，地方上反彈聲浪強烈，要參選下屆宜蘭縣長的羅東鎮長林姿妙與立委陳歐珀也對深澳電廠興建表達反對意見。

不過，在各界都在反深澳的同時，陳金德曾公開表示，支持行政院長賴清德對於開發深澳發電廠的立場，要求將來運轉後台電要增設「粒狀污染物處理設備」，比目前的環評更嚴格，同時也呼籲人民理性看待國內的電力配置。

黃浴沂今在質詢時表示，深澳燃煤電廠，危害最大的就是宜蘭，他呼籲陳金德應該與縣民站在同一陣線，反對深澳電廠的興建，維護人民的生命財產安全。

陳金德指出，深澳電廠有兩個主管機關，一個是要興建電廠的經濟部，一個則是站在審查立場的環保署，如今深澳電廠引起外界嚴重質疑，結果卻好像沒經濟部、環保署的事一樣，根本不盡責，站在宜蘭縣的立場，如果深澳發電廠真的像莊秉潔所做的模擬報告結果，對宜蘭產生的汙染有那麼嚴重，他會與縣民站在一起表示反對。

陳金德解釋，深澳確實離宜蘭較近，當初台電送的環評，針對深澳電廠空氣汙染的模擬，台電做出的結果，宜蘭PM2.5日平均最大增量是0.43微克，這跟新北市政府委託莊秉潔教授數據差了15倍，一定有一份報告是錯誤的，台電獲經濟部一定要對外說清楚，評估報告是什麼模式，做了甚麼假設，且有經過環保署認證，經濟部和環保署都是執政團隊的一員，應該說清楚，消除外界疑慮。