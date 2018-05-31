只保留敬老金給原住民 柯文哲：他們比較窮

2018-05-31 15:15

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲上任後停發重陽敬老金，至今仍常遭地方里長、議員批評。台北市議會今天下午總質詢，民進黨議員洪健益指出，柯取消敬老金後，卻以「樂活禮金」名目，每年仍發給55歲以上原住民1500元禮金，認為柯厚此薄彼。但柯文哲回應，因為「原住民比較窮」。

洪健益下午質問柯文哲「你認為所有人罵你的是什麼事？」柯文哲回應，一個個是大巨蛋還沒搞定，另一個重陽敬老金，但他現在依然覺得，他的堅持還是對的。

洪健益隨後指出，雖然柯文哲取消發1500元的重陽敬老金給65歲以上長者，但發給原住民的1500元從來沒停發過，只是換個名目，以樂活禮金的名目發給原住民，但發放條件、金額其實都一樣，「不是說要停，為什麼厚此薄彼？」

柯文哲回應，當時討論出來的理論是，按照原住民法精神，還是把原住民當作特殊族群，他們比較特別，像幼兒園抽籤也是讓原住民優先。洪健益打斷稱，不要避重就輕扯到幼兒園，他要問的是，為什麼不停原住民，只停一般平民百姓，既然原住民可以，讓為什麼一般平民百姓不能比照同樣的方式，換成樂活禮金的名目來發。

柯文哲說，對於重陽敬老金，他到現在還是很堅持，這都可以辯論，因為社會福利不應平等發給，要以弱勢優先，從統計上來講，原住民還是偏向弱勢，收入比較辛苦、「原住民比較窮」，而且樂活禮金的預算不是從社會局發出去的，是從原住民委員會編列的。

洪健益也質疑，「為什麼在你之前都沒有樂活禮金這種東西？」柯文哲反駁，如果議員要堅持，那他就把原住民的樂活禮金，改回重陽禮金也可以。

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