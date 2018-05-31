自爆被國台辦列黑名單 教授曝赴中遭「羞辱」待遇！

2018-05-31 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕政大教授徐世榮28日在臉書撰文，直言「在中國，知識是沒有靈魂的」，不建議年輕人去中國唸書，經多家媒體報導後，引發熱烈迴響。徐世榮今天再於臉書貼出長文，還原前年赴浙江大學演講的前因後果，以及所受到「被羞辱」的「特殊待遇」。

臉書記錄顯示，今天下午2時07分，徐世榮在文中表示，當時去浙大演講是「附隨行程」，主要行程則是「受到上海市政府及浙江大學的正式邀請，以學者專家的貴賓身份，參加當年在上海舉辦的『土地資源利用和管理國際研討會』（11月12日），並於會中進行專題演講」。

徐世榮指出，進入會場後，卻發現「大會沒有製作我的名牌，大會也沒有與其他貴賓一樣安排我的座位，翻開會議手冊，竟然也完全沒有我的名字，也沒有我要發表的演講題目，開幕時司儀也沒有介紹我給大家認識」、「前一天招待我的朋友也全部都不見了」，只能獨自坐在會場後側，讓他倍感納悶。

徐世榮提到，正當他想詢問時，「上海市政府主辦方的一位朋友前來告訴我，『很抱歉，國台辦對你有意見』、『你不能上台演講，你的所有資料也已經從會議手冊中移除』、『你可以繼續留在會場參加會議，但我們不會介紹你』」，讓他在會議中宛如「隱形人」般，「極度感到被羞辱」。

徐世榮提及，經過多方考慮，他決定隱忍繼續留下，笑笑地走完既定行程。徐世榮憶述，會議結束後，浙大研究生去接他到杭州，「浙大朋友覺得非常的抱歉，但是也無能為力，因為這是國台辦的命令，他們不能也不敢違背」，為了表達歉意，還請他吃飯，並送他到機場。

徐世榮表示，此後「雖然也有其他大學的邀請，但我一律予以謝絕，自此也就從未再踏上中國的領土」，並稱感謝媒體報導，讓他有機會告訴大家，「我其實早在前年就已經被列入國台辦的黑名單中」，同時也反問，「如果中國國台辦的力量那麼大，連學術都必須聽命於它，無法有獨立自主的精神」，那麼「在中國，知識會有靈魂嗎？」