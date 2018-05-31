找蔡壁如當競選總幹事？ 柯文哲：她沒有那個能力

2018-05-31 14:25

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「柯綠分手」後，外界關注台北市長柯文哲競選總幹事人選，市議員阮昭雄今在議場質詢時問柯，有沒有可能讓追隨多年的心腹蔡壁如擔任競選總幹事？柯笑說，她沒有那個能力，並稱，目前看來看去，市府內部沒有適合當競選總幹事的人選。

柯文哲下午赴議會市政總質詢，市議員阮昭雄聚焦柯文哲拚連任的競選規劃。阮昭雄問柯，會不會要求民進黨籍官員輔選？柯文哲搖頭說不會，專心做好市政就好。至於會不會有競選總部和團隊，柯則說，不一定，現在還沒有去想。

阮昭雄追問，那有沒有可能找蔡壁如當競選總幹事？柯表示，她沒有那個能力，目前市府中看來看去也沒有適當人選。

由於近期包含市府專員林昆鋒、副發言人林筱淇等人都上政論節目為市府政策辯護，阮昭雄問柯，這2人有沒有可能轉任競選總部？柯回說，不曉得，因為現在競選總部還沒有，總幹事都還沒有找到，應該由總幹事發落。

阮昭雄批評，針對到底市府官員有沒有轉任競選總部、會不會幫有意競選議員的人輔選，柯應該要講清楚。柯僅再次說，目前市府裡面沒有要選議員的人，剩下應該要等找到競選總幹事再處理。

阮昭雄最後提醒，到底是市府行程還是輔選行程，有很大灰色地帶，柯現在說沒有競選總部不太可能，不要濫用行政資源進行輔選之實，要競選連任就要正當的競選。柯表示，不一定、試試看，再想怎麼弄，有想說是不是跑市政到最後1個月再說。

相關影音