用電高峰若跳電 藍委要求經長下台負責

2018-05-31 14:24

〔記者林良昇／台北報導〕苗栗通霄電廠昨大型輸電線路設備故障，引發7萬戶停電一個半小時，立院國民黨團今召開記者會原本要邀經濟部長沈榮津列席，沈到場後卻折返回經濟委員會，藍委批沈是「落跑部長」，隨後召開記者會要求政府承諾在接下來的用電高峰不能再跳電，否則經長勢必要負起政治責任下台。

國民黨團今早原邀請沈榮津參加國民黨團記者會，討論用電議題，沈榮津抵達記者會現場時，卻折返回經濟委員會開會，被國民黨團書記長李彥秀發現，批評沈是「落跑部長」，一群藍委隨即追沈到了立院經濟委員會，與沈當面交鋒。

國民黨立委之後回到黨團召開記者會，立委陳超明表示，昨天苗栗通宵的跳電波及7萬戶，表示台灣的用電發生非常大的危機，讓國人不安﹔馬政府時代幾乎不跳電，但這兩年就有超過15次跳電，台灣已面臨缺電危機，缺電時代來臨，民進黨要面對事實，不要有鴕鳥心態。

李彥秀則說，政府才說台灣不缺電，但從4月份到現在，全台灣幾度大規模跳電，民進黨說台灣不缺電，供電充足，只剩下自我安慰功能，沈榮津變成落跑部長，面對問題不敢回應，現在還在硬拗，隱藏不了因缺電而必須頻繁調度電力的事實。

李彥秀強調，蔡總統還對外宣布未來要提供45億元給邦交國海地強化供電系統，聽到跳電的住戶、商家耳裡十分諷刺，民進黨政府只能用愛發電、用嘴治國、用金錢做外交﹔如果未來幾個月再創高溫，用電吃緊導致跳電的話，經濟部長和台電勢必要負起政治責任，下台負責。

立委王惠美則說，從總統到行政院長，從經濟部長到台電，每天都跟我們掛保證不會缺電，但種種跡象告訴我們，缺電缺很大，只有蔡政府把缺電當作不能說的秘密，未來產業外資不來，本土資金如果離開，台灣何去何從？

李彥秀也質疑，行政院長賴清德說要解決產業界「五缺」問題，但卻有用電大戶節電打八折的相關政策，這樣等於是叫工廠、企業界不要接單，這樣留的得住產業嗎？