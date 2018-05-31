呂秀蓮可能退黨 姚文智喊話：盼黨高層慰留

民進黨台北市長參選人姚文智（右）３１日前往台北市議會，拜會市議會民進黨團，向議員致意並交流市政議題。（記者方賓照攝）

2018-05-31 13:28

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今中午赴市議會民進黨團，與黨籍市議員談聯合造勢，指非常有信心、眾志成城，要再創北市26席所有議員再一次全壘打全當選，及市長民進黨執政的佳績。議會民進黨團總召李慶鋒說，此刻開始就是聯合競選、團結作戰。民進黨台北市黨部主委陳正德更與議員喊「姚文智凍蒜、議員全壘打。」營造團結氣氛。

不過，談到前副總統呂秀蓮退黨風波，姚文智受訪表示，當然很震驚，不過呂在國外、今天才回來，目前透過簡短片語，不是很清楚呂想法，希望黨高層慰留，請呂再思考。至於是否會找呂？姚說，會啦！這段時間都會請益所有大老，呂當然是敬重前輩，有機會將拜訪。姚表示「不至於」發生同室操戈，狀況還不清楚，請大家不要往負面想。

姚文智受訪表示，有討論到對於市政會議共同研討、合作，擬定政策、繼續監督北市府，會一起合作。未來是聯合競選開始，6月起會周末，在6個選區辦大型造勢，把大家集結在一起，共同要把信心、基層統統串聯，盼快速凝聚最堅實力量，取得選舉勝利；此外，小型拜訪也會進行。

李慶鋒表示，團結是基本要求，姚跟黨團會密切合作，但希望回歸具體市政主張。李也在黨團提醒姚，要盡快組建競選團隊，提出市政主張願景，積極爭取市民支持，特別年輕選民認同，且務必三足鼎立下進行君子之爭取得勝利。

是否約束其他參選人站台？李慶鋒表示，黨團不處理黨紀問題，由黨部評議委員會處理。姚文智說，這問題大家想都沒想過，大家共識聯合競選、速度要快。

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