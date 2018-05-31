新北都計細則修法刪容獎上限 時力抗議批「侯友宜條款」

時代力量新北市議員參選人陳志明（左起）、曾柏瑜、唐聖捷、彭盛韶等人，今天上午至新北市政府抗議「都市計畫法新北市施行細則」的修法內容。（記者賴筱桐攝）

2018-05-31 12:56

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府修正「都市計畫法新北市施行細則」，放寬建築基地開挖率，並刪除整體開發區容積獎勵上限，遭外界質疑向建商靠攏。時代力量多位市議員參選人今天上午至新北市府前抗議，批評修法是選舉考量，要求城鄉發展局撤回修正草案。

依據修正草案第47條，103年5月1日前已公告市地重劃計畫書或召開區段徵收公聽會的整體開發地區（共15處），不受容積獎勵上限規範。包括新店中央新村北側區段徵收區、台北港特定區區段徵收區以及新莊北側知識產業園區區段徵收區等。

時代力量新北市議員參選人陳志明、彭盛韶、曾柏瑜、唐聖捷等人指出，2010年監察院糾正內政部，要求容積獎勵應明訂上限，避免淪為建商炒作，後來內政部修法制定上限，結果新北市府的施行細則和自治條例，竟抵觸中央母法。

陳志明指出，新法放寬策略性更新地區的建築容積高達2倍，這是為國民黨新北市長參選人侯友宜量身訂做，根本是「侯友宜條款」，因為侯友宜曾提出捷運沿線大規模都更的政見，市府宣稱修法是為因應實務需求，實際上是為了選舉需求。他呼籲市府應嚴守行政中立。

時代力量提出3項訴求，第一，請市府撤回修正草案，第二，內政部不能同意新北市的施行細則及自治條例，第三，請國民黨及民進黨市長參選人回應對容積獎勵上限的立場。

城鄉局綜合規劃科科長李擇仁表示，整體開發區不是沒有容積獎勵上限，而是回歸各區的土地使用分區管制要點，因整體開發區早期規劃時，地主依據當時土地使用管制分區的容積獎勵估算成本，若受上限規範，民眾配回土地恐大幅縮水，造成權益受損。

是否撤回草案？李擇仁說，修正版本會送內政部核備，若中央認為不妥，將直接修正內容後公告。