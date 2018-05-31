台中花博爭議綠營籲藍營停止造謠抹黑 應連郝龍斌一起告

2018-05-31 13:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會國民黨團今早到台中地檢署提告花博票務違法，民進黨團隨後也召開記者會反擊說，若照國民黨的算法，前台北市長郝龍斌辦的花博，也圖利廠商26億7000多萬，呼籲市民睜亮眼，年底用選票制裁國民黨刻意造謠抹黑。

民進黨團總召李天生在記者會說，把台中花博辦成功將是台中的驕傲，但藍營放的謠言實在太多，讓人想不透同樣都是台中人，怎會整天想拿屎抹在美麗的花朵上？直斥國民黨議會自甘墮落成為「謠言製造機」，被媒體打臉、廠商提告後還死不認錯。

他又說，一般票務售出運作原本就有給旅行社、飯店的大宗切票，加上免費入園的300萬張花博卡與預計100萬張法定免費票，花博的票價均值為146元，扣掉繳回市庫120元，廠商收益只有26元，還要負擔手續費、宣傳等成本，沒有暴利可言。

他批評，國民黨議員故意以全票350元計算，扣掉保證繳回市庫的120元，抹黑市府給廠商17億元暴利。如果這種算法合理，那台北花博售出890萬張票，一張票300元，豈不是圖利廠商26億7000萬元？要告，應連郝龍斌一起告。

民進黨議員也說，藍營先是說申辦花博卡會接到詐騙電話，接著又說行銷費用43億元，再宣稱市府什麼資料都不給；事實卻是申請書不必填電話、行銷費用僅1.9億元、市府票務招標資料完全公開，國民黨團大扮跳樑小丑。

李天生強調，藍營為了選舉操作想要「成就盧秀燕，卻犧牲花博」，不理性問政。但選舉是一時的，花博帶給台中的光榮感卻是永遠的，請所有市民睜亮眼、看清楚，國民黨無所不用其極製造謠言，抹黑花博，年底市民就用選票制裁他們。