賴揆親授促轉會印信 黃煌雄：揭露真相是為釐清責任

2018-05-31 12:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會今日正式掛牌揭幕，由行政院長賴清德親自授予促轉會主委黃煌雄印信。黃煌雄致詞表示，揭露真相是為了釐清責任，伸張公義使亡者安息，將在二年內提出總結調查報告。

今日總統府秘書長陳菊、文化部長鄭麗君、內政部長葉俊榮、陸委會主委陳明通、二二八事件紀念基金會董事長薛化元皆出席與會。

促轉會主委黃煌雄表示，在各界關注期待下，促轉會今天正式成立，代表政府在推動轉型正義上更邁進一步，揭牌之際深感責任重大，台灣在全球第三波民化浪潮中，實現民主轉型，也經過六次總統直選、三次政黨輪替，相關轉型正義先後在南非、西班牙等國家掀起一波浪潮，台灣並沒有置外於新的歷史浪潮。

黃煌雄提及，台灣各界對於二二八事件所持態度漸趨一致，並經由道歉及賠償方式，表達沉痛哀悼。台灣轉型正義的工作仍然不足，絕大多數受難者都不知道加害者是誰，促轉會工作室挖掘真相，揭露真相是為了釐清責任，伸張公義使亡者安息，促進社會溝通及社會對話，讓不同族群背景後代子孫，追求和解的未來。

黃煌雄指出，促轉會將在二年時間提出總結調查報告，讓威權時代充滿歷史傷痕的篇章，因為台灣轉型正義的逐步落實，成為更凝聚台灣族群融合、命運一體的見證與祝福。

黃煌雄強調，我今天是帶著南非屠圖主教「沒有寬恕就沒有未來」一書在這發言，南非人民有一種「Ubuntu」精神，指的是個人與社群相關連，也是一種生命共同體精神，讓南非走出第三條路，也讓南非從一個被世界孤立和遺棄的地方，變成受到尊敬光榮的國度，我們一定要在台灣找到我們的「Ubuntu」，來為轉型正義找到一條出路。

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