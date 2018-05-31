管案燒掉兩任教育部長 柯志恩：民進黨錯估情勢

立委柯志恩（資料照）

2018-05-31 13:02

〔記者林良昇／台北報導〕台大校長遴選案延燒至今，讓前後兩任教育部長潘文忠、吳茂昆先後下台，國民黨立委柯志恩今接受廣播節目專訪時表示，潘文忠處理管案有很多時後可以作停損點，但被某股勢力壓著，連教文委員會的執政黨立委也不清楚管案為什麼要持續到現在。

在台大校長遴選案中緊盯管中閔案的柯志恩今接受廣播節目專訪，對於台大校長遴選案，她表示，她完全不認識台大教授管中閔，只是認為管中閔遭到這樣的對待是非常離譜的事情，才去調相關資料，對於潘文忠與吳茂昆先後辭職，她都很驚訝。

柯志恩表示，她很肯定潘文忠在國教上的成熟和認真，但在管案上，感覺有股「勢力」壓著他，導致在很多情況下，潘文忠可以做停損點，但卻搞到現在這地步，5個多月來，她問過立院教文委員會的立委，連執政黨立委也搞不清楚為什麼要持續到現在。

對於吳茂昆下台，柯志恩說，他認為是執政黨知道民調差都跟「拔管案」有關係，吳茂昆有太多爭議，違法下台並非是高道德標準，吳在美國專利的事件更嚴重，卻因為在中國會議未核准的的爭議而下台，民進黨也自知做的太過分了，感受到基層和民意的反彈，才導致吳下台。

「我覺得民進黨是錯估情勢了」，柯志恩認為，管中閔當初也不知道他會被選上，綠營內部也認為，如果不想讓管中閔當選，在遴選委員會投票前就可以計算票數，怎麼會搞成這樣？

柯志恩說，到最後教育部連管中閔違反哪條明確法令都說不清楚，不過，按照民進黨性格，「頭都洗下去了」，即使很荒謬還會繼續下去，管中閔未來要上台仍非常困難。