軍人年改等四案 賴揆：盼臨時會完成審議

賴揆盼軍人年改等案能在立院本會期的臨時會完成審議，讓國家向前。（資料照）

2018-05-31 12:42

〔記者李欣芳／台北報導〕立法院本會期將在今天正式結束，民進黨團打算在6月11日召開臨時會處理軍人年改方案等修法，行政院長賴清德今天主持行政院院會時表示，立法院本會期可能召開臨時會持續審議尚未完成之重要法案，如：財團法人法、空氣污染防制法、公司法、陸海空軍軍官士官服役條例（軍人年金改革）等修法，請相關部會持續積極與立法院溝通協調，期能於臨時會結束時完成審議，讓國家再次向前。

賴清德說，這會期通過多項攸關國家經濟發展與民生福祉的重要法案，使行政院重大施政得以持續推展，同時也回應社會殷切期待。比如：「證券交易稅條例」，有助活絡股市發展；「科學園區設置管理條例」，鬆綁進駐園區之組織類型與資格，有助營造良好新創投資環境；「產業創新條例」，強化我國企業留才攬才誘因，也提升我國產業競逐國際人才能力；「資通安全管理法」，為國家資安發展奠定法規基礎，並可據此規範關鍵基礎設施資安防護，維護國家安全與公共利益。

在教育改革與弱勢兒少照顧方面，賴揆說，通過了「社區大學發展條例」、「終身學習法」、「幼兒教育及照顧法」以及「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」；此外，修正「農民健康保險條例」、「警察人員人事條例」，也強化保障了農民與警消人員的權益。

賴清德表示，立法、預算與行動方案是推動國家進步最重要的3股力量，各部會要善加運用，來達成行政院的重要施政目標。而通過的法律案中，如需要訂定施行日期、配合修訂子法或研擬相關配套措施者，也請各相關部會確實辦理。