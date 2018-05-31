促轉會揭牌 蔡英文：要跟威權時代做個了斷

總統蔡英文主持促轉會揭牌儀式。（記者廖振輝攝）

2018-05-31 12:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促進轉型正義委員會今日正式掛牌揭幕，總統蔡英文致詞表示，必須承認過去政府沒有做到真相的釐清及調查，沒有做到對加害者的系統性調查，沒有建立司法平反機制，已到了要跟威權時代做個了斷時候，促轉會第一任務就是提出真相調查報告。

蔡總統指出，今天真的很榮幸見證台灣民主深化歷史時刻，台灣過去不是沒有意識到轉型正義重要性，但只停留在補償金和回復名譽作業上，幾週前去綠島人權博物園區揭幕，聽見白色恐怖受難者仍在問「誰殺了我的朋友」，有一天在白色恐怖紀念園區，也有人在問當年是誰告的密。

蔡總統指出，必須承認過去政府沒有做到真相的釐清及調查，沒有做到對加害者的系統性調查，沒有建立司法平反機制，讓台灣困在歷史傷痕當中，無法進入對話和和解，今天我們終於要走出這個困境。

蔡總統提及，在追尋轉型正義道路上，許多國家走在台灣前面，例如德國就成立對納粹和東德政權的轉型正義，南非曾經對轉型正義成立調查委員會，做出3500頁總結報告，鄰近韓國也針對威權時期政治壓迫成立真相委員會和妥善處理平反，南韓文在寅總統也宣布繼續追查光州事件的真相，德國、南非、西班牙、波蘭等國家已開始在做，現在台灣要加快出發加入他們行列。

蔡總統認為，促轉會成立後第一個任務就是提出威權統治時期的真相調查報告，這份調查報告不會關起門來寫，要把調查報告撰寫過程視為一種社會對話，擴大社會參與，用更多檔案史料完成，成為社會各界能認可的調查報告。

蔡總統指出，相信我們的成果會有國際水準，促轉會辦公室已經開始工作，很多年輕人帶著理想加入工作，促轉會將是最堅強的團隊，將深化社會對話模式，將會帶領台灣認識過去。

蔡總統強調，現在不做將錯過面對歷史的機會，任何人都不能說讓過去事情就過去了，到了要跟威權時代做個了斷的時候，我們要保持信念一起加油。

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總統蔡英文（左起）、總統府秘書長陳菊、促轉會主委黃煌雄、行政院長賴清德主持促轉會揭牌儀式。（記者廖振輝攝）