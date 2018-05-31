政院：供電吃緊但今年不會限電

2018-05-31 12:21

〔記者李欣芳／台北報導〕五月氣溫接連飆高，供電轉趨吃緊，行政院發言人徐國勇今天上午表示，今年為何供電特別吃緊，是因梅雨沒來，熱天氣提早到，儘管如此，今年不會限電，去年的備用容量率僅7.2％，目前平均的備用容量率則超過11%，今年情況比去年好，因此今年不太可能限電。

至於供水是否受到影響？徐國勇說，目前水情雖然緊張一點，但供水都正常，北部與中部都沒限水，只有南部有第一階段的限水，且是夜間減壓供水，由於半夜許多人在睡覺，在這時段用水的南部民眾也不會特別感到有減壓供水的現象。

因應夏天供電吃緊，行政院將推出用電大戶強制節電方案，利用獎懲機制要求用電大戶機動性節電5%。不過，業者有誤解，以為行政院這項強制節電方案將影響企業界的供電。

徐國勇今天上午在行政院院會後記者會受訪表示，供電絕不減少，並非要求節電5%，只供電95%，供電仍是100%，這項節電方案仍在預告之中，還未實施，今天是預告期最後一天，相關單位在做歸納之後就會正式宣布。

針對工業用電大戶，能源局已預告相關規定，目標鎖定全台3500百家契約容量1000瓩以上工商業用電大戶，實施「工商業用戶需量管理措施」，在備轉容量低於90萬瓩、供電亮出紅燈時，強制節電。根據規畫，如果用戶達標或甚至超標，節電度數基本費會打8折獎勵；如果用戶不能達標，則會加收4成的基本電費。