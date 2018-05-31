民團籲關注六四 高涌誠：面對中國不該只談經濟利益

監委高涌誠表示（左）中國的小德小惠沒有大過民主自由。（圖由台灣人權促進會提供）

2018-05-31 13:05

〔記者彭琬馨／台北報導〕中國六四天安門事件今年邁入29週年，六四前夕，多個關心中國人權與李明哲案的民間團體召開記者會，呼籲台灣社會應多加關注中國政府迫害人權的情況。監委高涌誠在會中表示，他對把劉曉波關到死的政權已經沒有任何期盼，但身處自由的台灣民眾更應記取六四的教訓，他強調，面對中國「若我們只看經濟上的利益，覺得吃飽就好、能賺錢就好，這跟動物、奴隸有什麼不同？」

多個關心中國人權的公民團體今在立法院舉行「人權宣言七十年，中國壓迫在身邊」記者會，呼籲台灣民眾踴躍出席6月4日晚間在自由廣場舉辦的六四紀念晚會。

出席記者會的民進黨立委尤美女表示，今年是世界人權宣言通過70週年，台灣正推動轉型正義，但中國卻是反過來迫害人權；尤美女說，台灣尋求跟西方共同追求民主自由法治國家，大家站在同一條線，台灣跟中國真的就是不一樣。

監委高涌誠表示，台灣社會應持續緬懷六四，因若不再紀念那些尊貴的靈魂就會消失；他並承諾會利用監察院的高度，提醒國際社會要注意中國人權發展；高涌誠也提醒台灣社會，中國的「小恩小惠」沒有大過民主自由。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎則說，中國持續迫害人權甚至還利用影響力向境外壓迫，所以紀念六四不只是緬懷過去，而是透過行動提醒國際要持續關注中國的國家暴力。