地震基金求償爭議 顧立雄遭黃國昌質疑袒護業者

「地震保險基金」董事長陳明仁（左）今天在立法院爆料，金管會主委顧立雄（右）要求不要向怡安保經求償（記者王孟倫攝）

2018-05-31 12:23

〔記者王孟倫／台北報導〕立法院財委會今爆發重大爭議案！「地震保險基金」董事長陳明仁公開指責金管會主委顧立雄干預向怡安保經公司求償；立委黃國昌質詢時更拿出資料，質疑顧立雄曾經擔任過怡安保經的委任律師，引起顧在立院大怒反駁，無法接受對其人格的質疑。擔任主席的曾銘宗裁示，本案仍有諸多疑點，而且有錄音錄影，將本案移送台北地檢署，偵辦是否有人涉及刑事責任。

「地震保險基金」董事長陳明仁是民進黨立委陳明文的胞兄。黃國昌今天有備而來，首先質詢「地震保險基金」與保經公司履約問題，因為未達到合約約定的國際再保險目標費率每年降幅五％，衍生的求償問題。

首先是「地震保險基金」公開爆發內鬨，擔任董事長的陳明仁公開在立法院公開抨擊，總經理侯自維是「吃裡扒外」，他點名，總經理蓄意配合怡安保經公司，提高合約價額。

其次在黃國昌質詢下，陳明仁接著爆料，金管會曾經為此召開一個會議，並有人指示不要對怡安保經求償。黃國昌問，誰指示不要求償？陳明仁回應，「說出來，就不用做這個位置」。

不過，陳明仁決定豁出去，他直接點名，這個人就是顧立雄，更爆料，當天開會開到一半，主委請所有人出去，只留下我們兩個人，然後，很快跟我說三件事：第一、不能向保經公司求償，第二、總經理必須留任。第三、你的業務費用亂花，小心以後會跑法院。

顧立雄回應，整件事情是董事長與總經理雙方有爭議，他跑來跟我說，要開除這個總經理，又涉及到國際再保的案子；金管會是基於「再保險業務不能中斷」，我們想要瞭解雙方意見。強調，最後我們已經做了一個明確指示，尊重地震保險基金的決定。

不過，黃國昌之後在螢幕上秀出一張契約，質疑顧立雄與怡安保經公司的關係？引起顧立雄在立院大怒，認為不該質疑其人格，兩人對話更轉為劍拔弩張。

顧立雄強調，這是他轉換跑道以前，擔任立委及金管會主委之前的案件，是原本任職的萬國律師事務所的同事請我幫忙。

最後，擔任財委會主席的曾銘宗裁示，本案仍有諸多疑點，而且有錄音錄影，將本案移送台北地檢署，偵辦是否有人涉及刑事責任。