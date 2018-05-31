中國頻打壓 交通部擬於2019年世界飛安高峰會發聲

交通部政務次長王國材表示，將在明年我方主辦世界飛安高峰會適當發聲。（記者鄭鴻達攝）

2018-05-31 12:37

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣取得明年的世界飛安高峰會（IASS）主辦權，對於中國片面劃設M503航線、威逼各國際航空公司將我改名等打壓台灣行為。對此，交通部政務次長王國材指出，相關議題是否排入議程仍端視議程委員會，但會尋找適當場合與機會，表達飛航安全是普世價值，政治力不能介入等主張。

經過一年爭取、籌備，台灣成功取得2019年世界飛安高峰會（International Air Safety Summit,IASS）主辦權，明年主辦城市將於台北，該高峰會為航空產業人員了解國際趨勢之重要平台，明年討論議題從安全、人員訓練、管理策略、實用方案等，國際飛安專家也會分享經驗，彼此針對提升飛安進行交流。

對此，民進黨立委林俊憲於立法院交通委員會詢答中指出，最近中國不斷打壓台灣，如要求各國航空光司網站改成「中國台灣」、片面劃設M503航線，如此屆時討論的議題是否會受限？連總統蔡英文都說中國打壓踩到我們底線，實在太過分。

林俊憲接著說，一如世界衛生組織一樣，中國對我們的嚴重敵意，我們該如何回應？明年我們就要主辦IASS，何必自我設限，中國對我是出敵意，退讓如何能換來任何和諧？既然在自己家主辦，就應該要硬起來。

由於詢答時間限制，王國材列席答詢未來得及完整說明。王國材於會議休息時受訪說明，該高峰會是針對飛機維修、起降等安全議題討論，相關議題要由該會議的議程委員會討論、安排，我與中國的問題，委員會不一定會排入。

對於出席的名稱，王國材說，將循先前參與聯合國相關組織或APEC，以Chinese Taipei名義出席，在會議中，會展示台灣如何重視飛安，由於飛安是普世價值，政治力不能介入，屆時就會在各種適當場合、時機來表達此主張。