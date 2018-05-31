AIT四十年特展開幕 陳建仁：台美關係邁入嶄新階段

副總統陳建仁今天日出席美國在台協會舉辦的「立穩根基，共創未來：AIT@40--1979年後美台關係展」，並與美國在台協會處長梅健華一同剪綵開幕，並參觀展覽內容及AIT新址模型。（記者劉信德攝）

2018-05-31 11:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）為紀念其成立40週年，今起在台北舉辦「立穩根基，共創未來：AIT@40--1979年後美台關係展」特展。AIT處長梅健華今於開幕式致詞時表示，40年前沒人能預料到美台關係能發展得如此蓬勃，這個展覽透過文件、文物與照片，回顧美台關係一路走來的深度與廣度，也能看見未來在穩固基礎上持續合作的願景。副總統陳建仁也出席致意並表示，台美兩國持續深化合作，相信台美關係將邁入嶄新階段。

美國國會於1979年通過「台灣關係法」，維繫美國與台灣的民間交流關係，並設美國在台協會（AIT）作為對台事務對口。AIT明年將成立滿40週年，特於台北市南海路美國新聞處舊址（現二二八國家紀念館）舉辦40週年特展。

梅健華致詞時介紹說，很榮幸在美國新聞處舊址舉行展覽，並且自此將開始一系列的慶祝活動。此展覽透過陳列數百張照片、面談影片、文件、文物，並結合擴增實境與虛擬實境，向大家介紹過去40年來AIT在美台關係中的角色。AIT為此展覽收集數千張照片，此次精選展出至少600張老照片。

梅健華說，40年前沒人能預料到美台關係能夠發展得如此蓬勃，美台合作如今比以往都還多，大家可以從展覽中回顧一路走來美台交流的深度與廣度，並且對未來發展有更多期待。梅健華說，美台關係可從貿易總額或旅客人數等數字中一探端倪，此展覽中便是呈現雙方如何成就這些里程碑與和台灣之間的夥伴合作關係，雙方如何一起努力為關係奠定穩固基礎與未來持續合作的願景。

副總統陳建仁致詞則說，台美關係長久以來奠定在自由、民主、人權之上，我們感謝美國始終並肩同在，攜手促進印太地區的和平與繁榮。陳建仁舉例去年美國啟用「全球入境計劃」，今年3月通過的「台灣旅行法」，這些發展證明了台美關係持續穩定提升。陳建仁也提到今年台灣無法參加世界衛生大會，但美國政府挺身而出明確為我發聲，令人感動。

陳建仁說，AIT新館即將落成，不僅彰顯了台美歷久彌新的友誼，更彰顯美國政府對我的承諾，相信新館落成後，台美關係將邁入嶄新階段。

開幕典禮結束後，梅健華與陳建仁一起進入展區參觀，陳建仁走到一半突然停步，指出自己於2003年擔任衛生署長時，與美國衛生部長湯普森於WHA見面的合影，並向梅健華介紹當年的自己。

此展覽將在台北展至9月30日，明年並將在全台各地巡迴展出，和更多人分享。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元、外交部長吳釗燮、總統府資政宋楚瑜、國防部次長柏鴻輝、經濟部次長龔明鑫、國安會秘書長李大維、北美事務協調會主委林良蓉與環保署長李應元均出席觀禮。