支持台灣國際聲量達新高峰！賴揆：續推入WＨＯ

賴揆指示持續推動台灣加入世界衛生組織。（資料照）

2018-05-31 11:24

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣今年未能受邀參與世界衛生大會（WHA），行政院長賴清德今天上午表示，這次WHA期間，不僅有邦交國為我發聲，台灣更得到美、日、德、加、紐、澳等理念相近國家的聲援，支持台灣的國際聲量達到新高峰，顯示我參與世界衛生組織（WHO）之訴求已普遍獲得國際社會的認同，成功讓世界各國瞭解，台灣能夠為全球衛生做出實質貢獻。

賴揆上午主持行政院院會說，往後更要以此為基礎，持續努力，結合更多國際友人支持，早日達成我國積極參與國際組織的目標。

他表示，台灣有能力，也有意願，向全世界作出醫療貢獻。蔡總統已宣布將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。請外交部、衛福部及相關機關持續努力推動參與及加入WHO，以共同為全球衛生安全發展盡心盡力。

賴清德表示，今年因中國壓力與政治干擾，台灣未受邀出席世界衛生大會（WHA），但衛福部長陳時中率領的台灣世衛行動團，於日內瓦充分向國際社會說明台灣在全球衛生安全體系之重要性，並與各國及國際組織進行密集的雙邊會談，舉辦專業論壇，積極深化交流合作。

他說，這不僅讓全世界看見台灣在公共衛生及健康醫療上的成就，更展現專業、務實、貢獻參與的精神，他要特別感謝並肯定陳部長與衛福部同仁，以及在第一線協助的外交部及僑委會同仁的努力與辛勞。