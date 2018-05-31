ByeBye後再開砲！ 呂秀蓮：台灣政治污染比空污嚴重

前副總統呂秀蓮目前正在馬來西亞訪問，昨天（30日）透過幕僚發表聲明表示，「道不同，不相為謀！」、「Bye Bye！民進黨！」，引發各界關注。（資料照）

2018-05-31 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮目前正在馬來西亞訪問，昨天（30日）透過幕僚表示，「道不同，不相為謀！」、「Bye Bye！民進黨！」，引發各界關注。呂秀蓮今天（31日）上午又透過臉書繼續開砲，指台灣空污愈來愈嚴重，但「台灣的政治污染更嚴重。」

呂秀蓮在臉書上講一段有關馬國老富豪為了回饋地球，決定傾囊淨化空氣的故事。她表示，一位74歲的富豪，覺得應該在有生之年回饋地球，因為他搭車、吹冷氣、吃用地球供應的種種，如今地球生病了，他決定傾囊投資種樹。他選擇種植可以排放7倍於其他樹木排放氧氣的檀香木，而檀香木的種植需要愛心、信心，和耐心，因為檀香極具柔性，它的一切均可善用，因此也可致富。

呂秀蓮指出，12年後他在馬來西亞廣植檀香木，使馬來西亞的霾害大為改善，空氣品質提升，馬來西亞國王特頒他「拿都斯里」爵位。他説，「一個人做對的事，永遠不嫌老、不嫌慢。」

呂秀蓮還說，「台灣的空氣污染，越來越嚴重。台灣的政治污染，更有過之，而無不及，必須廣植檀香木，以去蕪存菁。台灣缺乏公義，台灣更需要和平，一個和平與公義的社會才是2357萬台灣人共同的台灣夢。您願一起來種植和平、公義的檀香樹嗎？」