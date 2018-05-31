中國改變現狀 卜睿哲：美國應警告北京「我們會盯著」

美國布魯金斯研究所主任卜睿哲（左一）今天說，美國總統應直接告訴習近平，中國在改變現狀。（記者曹郁芬攝）

2018-05-31 11:23

〔駐美特派員曹郁芬／華府30日報導〕美國布魯金斯研究所東北亞中心主任卜睿哲今天表示，希望美國總統、或國務卿、或國防部長能直接告訴中方的對口官員，「我們沒有試著改變現狀；台灣沒有試著改變現狀；你們卻試著改變現狀。」

他說，美國高層官員應指出，這傷害了美中關係，無助於達成中國的對台目標，「所以請你們重新考慮對台灣的威嚇作為，我們會盯著！」他在受訪時說，美國的一個中國政策不會因為中國要求航空公司把台灣改屬中國而有所改變。

布魯金斯研究所今天舉行蔡英文總統就職兩週年的評估座談會，出席者有卜睿哲、戰略暨國際研究中心中國項目主任葛萊儀、布魯金斯研究員何瑞恩、戴維森學院政治系副教授任雪麗，以及前國務院資深官員王曉岷。與會者一致認為蔡英文就任後並未挑釁中國，將焦點放在內部改革，但中國對台灣的全方位壓迫在升級。

葛萊儀說，中國在2017及2018年對台壓力明顯升級並拓展到其它領域，除了外交和軍事壓迫，最近更在全球強迫貫徹一中政策，要求36個航空公司改名。基於市場考量，她不知道美國航空公司能挺多久，但據她了解，美國政府與美國航空公司有密切協調，美國航空公司要求中方跟美國政府直接談判。她說，這是很惱人的現象，從中看到的似乎是習近平的弱點，而不是力量。

葛萊儀：美應聯合他國 為台灣站出來

葛萊儀也說，如果台灣不斷失去邦交國，會削弱台灣的主權聲索，很多國家開始擔心台灣的民主和前途，但又擔心發言聲援台灣會被中共懲罰，美國應該聯合其它理念相同的國家為台灣站出來，在中國懲罰美國盟邦時，美國應回敬。美台間的全球合作暨訓練架構（GCTF）不應只是雙邊平台，美國可以逐漸邀請其它國家加入。

不過她認為，美國不應把強化美台關係與懲罰中國的壞行為連結在一起，例如美國現在決定不邀請解放軍參加今年的環太軍演，就立刻改邀台灣參加，這不是正確的作法。卜睿哲則表示，美國政策應根據自己利益而定，若美台的共同利益若很明確，美國就應該堅持去做，不要顧忌中國反應。

何瑞恩表示，美國的政策應是親台，而不是反中。台灣是美國的好朋友，美國不應把台灣當成交易籌碼。美國希望見到一個有信心的台灣能抵禦軍事脅迫，不要依賴單一市場，不要在國際社會受到羞辱，蔡英文要提升台灣的經濟競爭力，希望美國能帶領一個高層貿易團去台灣，鼓勵其它國家強化與台灣的經濟連結，同時美國貿易代表署能和台灣開始談判雙邊投資協議。