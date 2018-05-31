打槍姚文智松機改公園政見 丁守中：那地方可以留白

2018-05-31 10:48

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智提出松山機場遷建的政見，但國民黨參選人丁守中今上午於廣播節目專訪，指遷建至少要2022至2025年才能實現，根本不是姚文智可決定的。主持人周玉蔻問「這題你沒主張？」丁表示，那地方可以留白，「但我反對做大公園」、「我們還要再去做公園喔，對台北寸土寸金來講，那是浪費。」

丁守中表示，桃園機場現在旅客營運量每年4000多萬旅次，遠超過原設計3000萬旅次，松山機場則600萬旅次，如加到桃園機場去，要等桃園機場第三航廈完成、甚至等到第三航廈衛星廊廳完成，至少到2022或2055年，那早就超過市長這一任任期。周玉蔻問「所以姚文智打一個空包彈無法實踐政見？」丁重述，遷建要等第2任期才能考慮。

丁守中表示，如要規劃就及早規劃，但任何一個城市，我們不能蓋得滿滿的。周玉蔻問「這題你沒主張？」丁回說，「我有主張、我有主張啊！我覺得那個地方可以留白，但我反對作為大公園」，基隆河沿岸已有大佳、迎風、美堤、觀山、彩虹公園200多公頃公園綠地了，「我們還要再去做公園喔，對台北寸土寸金來講，那一個浪費。」

談到大巨蛋案，丁守中則表示，台北需要大巨蛋，他立場是法律歸法律，如容留人數有問題，北市府核發使用執照時，可限制進場人數、打個7折、6折（園區總容留人數前年從14萬減到9萬以下，目前柯市府擬降為6萬）。他也說，而北市府當初核定的，不能推翻，所以台北市長柯文哲才騎虎難下，才想密室交易啊！

被周玉蔻問及「你不擔心被質疑圖利遠雄？」丁守中僅說，「我不干預法律，那不是市府管的。」