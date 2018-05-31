總統見涉案「阿邦師」惹議 府：肯定獅子會對社會公益的奉獻

獅子會友李正邦、阿邦師（左）。（資料照）

2018-05-31 10:40

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於有媒體指稱日前請見總統的300-E2區獅子會，有出席成員因商業糾紛涉訟一事。總統府今日上午回應，獅子會長久以來投入社會公益、扶助弱勢不遺餘力，歷屆總統任內，府方均依據「總統府辦理請見總統、副總統作業要點」援例接見以示慰勉，至於媒體稱出席會員有因商業糾紛涉訟一事，府方尊重司法，而接見是肯定獅子會對社會公益的奉獻，不應被抹煞。

有媒體指稱總統蔡英文在五月廿五日下午接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長李正邦，並在致詞時重話批評在野黨對執政黨批評嚴苛、卻容忍中國打壓行為。

但當天接見的李正邦，有詐欺前科，目前是獅子會該區總監，過去由當鋪起家，經由網路直播逐步建立「二手精品集團」阿邦師公司。然而，3年前起，陸續有消費者投訴在「阿邦師」買到假包、假名牌，警方當時估計受害者達上百人，去年7月，李正邦遭拘提，訊後依違反《商標法》、侵占及詐欺罪嫌送辦，屬於爭議人物。

蔡英文在接見李正邦等人時表示，獅子會應該是過去這兩年來，最常來總統府的民間社團，這代表我們對獅子會的重視。跟獅友們聊天，最能夠讓我感受到台灣民間豐沛的活力。蔡英文也提到，獅子會300-E2區的服務主題是 ｢創新、幸福、感動｣，期待跟在座所有人共同努力，把更多的正面能量，帶進社會各個領域。她也預告會出席國際獅子會台灣總會的年會。