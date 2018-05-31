國民黨中央黨部被縱火 保全吸入性灼傷留院觀察中

2018-05-31 10:20

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中央黨部今日凌晨1時許遭人潑灑汽油縱火，所幸在保全人員撲滅下，未釀成火災，犯案男子先遭保全壓制，隨後被警方逮捕，但其中1位保全人員因為在制止歹徒時造成吸入性灼傷，目前仍在醫院急診室留院觀察中。

國民黨指出，一名有煙毒前科的64年次男子今日凌晨1點多進入黨部大樓後，先是高喊一句「不要多管閒事」，隨即拿出汽油潑灑並點火，2名保全人員見狀立即滅火並壓制該名男子，隨即通報轄區長安派出所員警到場，犯嫌目前仍在偵訊中。

雖然火勢迅速被撲滅，但仍造成國民黨部一樓大廳地毯燒焦。國民黨人士指出，該名男子被逮捕後，持續喃喃自語一些與事實不符的言論，語無倫次，沒有邏輯性，聽得比較清楚的部分是自稱遭到國民黨迫害，至於被迫害理由與原因並不清楚。

由於縱火為公訴罪，該名男子將被警方移送地檢署偵辦，國民黨也將保留法律追訴權。

國民黨對此事件表達強烈遺憾，並譴責任何暴力不理性的行為；未來將加強保全措施，避免憾事重演，並希望警方詳細調查，暴力行為背後是否有人指使，儘早破案，以安定人心。

國民黨強調，近來暴力事件頻傳，社會彌漫不安情緒，政府有責任維護治安，安定社會秩序，讓人民安居樂業，請政府拿出具體辦法，負起責任。