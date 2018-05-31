丁守中：呂秀蓮會拿到中間選票

2018-05-31 10:04

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中近日爭取中間選民支持，今早接受廣播節目專訪談到前副總統呂秀蓮對民進黨說「不如歸去」、「道不同，不相為謀！Bye Bye！民進黨！」外界揣測是否脫黨參選。丁表示，呂會拿到一部份票啊！像是管中閔案她講得很中肯，加上早期對台灣民主的堅持，會拿到綠營、中間選民的票。

丁守中於廣播節目前受訪，也談到呂秀蓮動向，並指出，確實現在民進黨政府主政者，背離當年早期創黨者一些理想和價值，就拿大學自主自治來講，很清楚，人權也好、各方面也好，都是雙重標準，這些老一輩創黨者看不下去吧！媒體追問「希望呂以無黨籍身分參選？有助選情？」丁僅說，「老實講這事不是我們能決定的。」

廣播節目中，談到民進黨如提名立委姚文智是在打假球？丁守中說，姚文智應該不會打假球，姚很堅定、有主張，但教練團會不會不知道。談到這是否對姚選情不利、被操作棄姚保柯？丁則回應，現在離投票還有5個多月，變化很多，他能掌握是自己努力，不在乎對方是否打假球。

至於台北市長柯文哲是藍還是綠？丁守中也說，基本上是綠的、當然是綠營、柯是墨綠，沒核心價值，長期跟前總統陳水扁關係深厚啊！

丁守中也說，有做大數據分析跟民調，對於柯文哲，核心價值大家掌握不清楚，為求過關，見人說人話、見鬼說鬼話，這是明顯人格特質，深綠會認為柯有可能出賣台灣；最重要是誠信、信仰，柯是比較薄弱，可說自己墨綠、替陳水扁背書，又可以說那是裝病，「兩岸一家親」被批判，又回收一點，變來變去。