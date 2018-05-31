國民黨中央黨部凌晨遭縱火 警方逮一嫌

2018-05-31 10:43

首次上稿 09:30

更新時間 10:43

〔記者王冠仁／台北報導〕疑似有精神疾病的44歲蔡姓男子，今天凌晨1點多，拿著裝有汽油的寶特瓶，跑到台北市八德路上的國民黨中央黨部潑灑並縱火。保全人員見狀出來滅火並報警，警方隨即逮捕蔡。

警方說，蔡疑似因為不滿時事，才會在凌晨時刻跑到黨部縱火並大聲怒罵，當時他對保全人員大喊「不要多管閒事」，隨即縱火。幸虧火勢沒有延燒，只燒毀大樓的地毯。

蔡面對警方詢問時，只說他遭迫害，但情緒激動、所說內容難以理解，警方最後將他依公共危險罪嫌送辦，10點半移送北檢複訊。

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