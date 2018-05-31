國台辦挺柯？丁守中：老共在選舉從不是正面力量

國民黨台北市長提名人丁守中。（資料照）

2018-05-31 09:37

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今早接受廣播節目專訪，主持人周玉蔻詢問一連串藍營整合問題，接著冷不防問「國台辦如果支持台北市長柯文哲，如發生什麼『棄丁保柯』，你擔不擔心？」，丁守中回應，「我一點不擔心，老共在我們選舉裡面，它從來不是正面的力量，有什麼好擔心的。」

柯文哲高倡「兩岸一家親」，新黨主席丁守中曾表示有條件支持柯，而柯也表態跟新黨台北市議員關係好。周玉蔻專訪也問丁守中，「民國黨、親民黨、新黨好多人，都跟柯文哲關係很好啊！」

丁守中也回應，不相信郁老（新黨主席郁慕明）會在柯文哲已經強烈表態說支持蔡英文2020連任的時候，郁老還會喜歡柯這個說法，柯可能見郁老時候會帶面具，但這面具會持續帶下去嗎？郁老現在喜歡的柯這面具，柯會一直帶著嗎？

周玉蔻追問「所以你還是用正藍角色參選嗎？」丁守中回說，「我們看台北不能再用過去藍綠這樣子看。」周回說，「那人家柯文哲戰術是對的啊！人家就是不藍不綠中間力量啊？」丁立刻拉長音說，「沒、沒、沒、沒有、沒有、沒有，拿我自己來講，我的選區長年綠比藍大，綠議員票比藍議員票多4.2萬張，但我還是可達57％、55％支持度。」

由於丁守中2014年曾與國民黨中央委員連勝文廝殺爭取台北市長提名，兩人關係格外受關注。周玉蔻問丁，這場選戰「連勝文腳色呢？」丁也證實，「還沒有去、沒有跟他（連）談，還沒去拜訪他，那我覺得現在最重要不是誰扮演什麼腳色，是丁守中要扮演什麼腳色。」至於立委蔣萬安是否擔任總幹事，丁說，蔣忙得要命，自己也有市政問題要處理。