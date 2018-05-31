姚文智參選北市長 勇哥分析贏的策略...

2018-05-31 08:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統陳水扁今早在最新一期的「新勇哥物語」中，談到姚文智參選台北市長贏的策略，他認為姚文智的民調還落後一大截，贏的策略僅能鞏固基本盤。

阿扁在「新勇哥物語」122期化身勇哥，他強調民進黨通過徵召提名姚文智參選台北市長後，不能「假提名、真放水」，應在蔡英文帶領下，全黨上下不分派系，捐棄成見，團結力量大，千萬不能重蹈2014年新北市長選舉的覆轍。

針對未被提名的呂秀蓮，阿扁也期盼蔡英文能親自慰留，更要注意呂如果真的退黨，會不會以獨立人士身分，投入台北市長選舉。

「新勇哥物語」122期全文如下：

勇弟：蔡總統兼主席在民進黨中執會通過徵召提名姚文智參選台北市長後，滿心歡喜接見姚委員。對姚文智來說，漫長的等待，遲來的提名，終於有了圓滿的結果。同樣做過阿扁政府新聞局長的林佳龍與鄭文燦都已當選台中市、桃園市兩都市長，如今也該輪到姚文智了！ 所謂好酒沉甕底，姚文智最後成為台灣國都台北市長，也是應該的更是公平的。獲得黨的提名後，姚文智矢志當選，不是說說而已，每個人都是最佳助選員、最不可或缺的競選總幹事。勇哥，如果你是操盤手，姚文智贏的策略又在哪裡？

勇哥：最重要的是不能「假提名、真放水」，在蔡主席卓越帶領下，民進黨全黨上下不分派系，無論禮讓派或自提派，都能捐棄成見，團結力量大！千萬不要再發生2014年新北市長選舉，新系操盤手以游錫堃民調嚴重落後，主席答應最後二天兩場造勢晚會及陪同掃街拜票行程臨時取消，卻跑去彰化新系候選人魏明谷的場子，形同放游錫堃鴿子，開票結果只輸2萬4千票，多麼可惜！

勇弟：聽說未被提名的呂副人在國外，要跟民進黨說bye bye ! 會不會是姚文智參選的另一個變數？阿扁會跟進嗎？

勇哥：希望這不是真的！也盼蔡主席能夠親自慰留呂副！阿扁深愛民進黨，永遠感念民進黨的栽培養育，才有機會擔任黨公職，擴大為民服務，阿扁不會跟進。倒是要注意呂副如真的退黨，會不會以獨立人士身分投入台北市長選舉？

勇弟：時代力量的黃國昌委員認為姚文智要多談理念與政見，你覺得呢？

勇哥：黃委員說的沒錯，問題是台北市長選舉談政見與理念有用嗎？1998年台北市長選舉結束後的《聯合報》民調，阿扁的施政滿意度還有76%，卻只有46%的得票率，阿扁的連任失利顯然不是因為市長做不好！

謝長廷、宋楚瑜、蘇貞昌的城市治理能力，以及亮麗的政績，絕對不會輸給郝龍斌，為什麼謝宋蘇就是贏不了台北市長選舉？即使以黃國昌選上汐止地區的委員為例，如果沒有民進黨的禮讓會贏嗎？有人說黃贏在太陽花學運，但2014年3月18日前一年，這些學運青年已經在做反服貿的抗爭，又有誰知道？假如沒有佔領國會殿堂引發政治效應，又假如沒有馬王政爭，會有太陽花的後續發展嗎？

勇弟：阿扁寫過與總統大選有關的《45%與5%的選擇》文章，意思就是說，民進黨在總統大選的基本盤45%，為了能夠過半當選，是把原來的45%放著，只爭另外的5%，結果5%拿不到，原來的45%又不保；還是為了增加5%，先固守45%的基本盤，再靠這45%去拉另外的5%，所謂「基本盤極大化」？

勇哥：謝長廷是前者，姚文智贏的策略究竟是要學謝還是學陳？24年前阿扁選市長的民調一路領先，可以高唱快樂希望，今天姚文智的民調還落後一大截，贏的策略僅能鞏固基本盤。