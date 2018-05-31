民進黨固四搶二 拿下新北就算大贏

2018-05-31 06:59

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會昨通過徵召提名立委姚文智參選台北市長，年底六都選舉戰將全數到位。民進黨目標鞏固目前執政的桃園市、台中市、台南市及高雄市等四直轄市，力攻新北市、台北市。

對於首都之戰三強爭霸關注度高，民進黨人士指出，民進黨新北市長參選人蘇貞昌是「實質的領頭羊」，民進黨要致力打造基隆河、淡水河的「兩岸一家親」，讓雙北互相拉抬彼此。

電火球扮領頭羊 雙北互相拉抬

黨內人士指出，民進黨近兩週處理台北市長提名案，台北市長選戰多佔據媒體版面，不過之後雙北仍是選舉重要戰場，尤其對民進黨來說，新北市是重中之重，若拿下新北市這個全國人口最大縣市，不管對執政穩定和選舉連任都有相當助益。台北市雖會有關注度，但新北市才是民進黨必須拿下的縣市，民進黨拿下新北市，就是重擊國民黨。

熟悉新北選情人士指出，對於民進黨候選人來說，爭取30歲到40歲的年齡層都會比較辛苦，選民在政治啟蒙時，對當時的執政黨都比較不喜歡，而30歲到40歲選民在政治啟蒙時，剛好就是上次民進黨執政末期，該年齡層選民也在新北市成長過程中親眼看見地方的蛻變，如何讓他們心裡「撈出」蘇貞昌是「會做事的人」的印象，是目前要爭取支持的方法。

桃中南高基本盤穩 全力輔選

在民進黨中央執政包袱下，桃園市長鄭文燦仍維持高水準滿意度，黨內評估鄭文燦支持度遙遙領先國民黨參選人陳學聖，連任應無懸念；在台中市，輔選幹部指出，國民黨台中市長參選人盧秀燕大打「空污」牌，林佳龍雖戰戰兢兢，但連任應沒太大問題，黨內也期待林佳龍扮演區域共同治理的領頭羊，帶動苗中彰投整體選情。

對於民進黨鐵票區台南市，輔選人士說，台南面臨小綠、前台聯立委許忠信挑戰，必須小心應戰，但台南的基本盤穩定，行政院長賴清德又有傳承壓力，一定會全力輔選。

至於高雄市，民進黨整合順利，黨內評估立委陳其邁當選高雄市長機會極高，面對國民黨高雄市長參選人韓國瑜砲火四射，意圖炒熱高雄市長選情，陳其邁多選擇冷處理；韓國瑜的特質雖讓陳其邁不會選得太輕鬆，但不至於影響陳其邁的當選。