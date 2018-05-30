促轉會明掛牌上路 黃煌雄：2年內提轉型正義總結報告

2018-05-30 20:24

〔記者李欣芳／台北報導〕促進轉型正義委員會將於明天正式掛牌運作，蔡英文總統與行政院長賴清德都將出席揭牌典禮，促轉會主委黃煌雄也將在明天就任，黃煌雄今天接受本報訪問時坦言，擔任促轉會主委，責任重大，壓力也大，會盡力把應該做的工作做好，將在2年內提出國家轉型正義調查的總結報告，首要工作則是挖掘二二八事件與白色恐怖等歷史事件的真相。

不過，位於台北市安和路1段的促轉會，在掛牌首日將有部分藍營民代與當地里長發起「抗議黑機關掛牌」行動，將要求促轉會簽署承諾書，未來如有陳抗活動影響當地安寧，促轉會就要搬離現址。

儘管二二八事件與白色恐怖事件已相隔久遠，但近幾年仍不斷有新史料出爐，對於不少二二八與白色恐怖等受難者家屬要求追究當年國民黨政權加害者的責任，黃煌雄說，相關的問題對他而言有緊迫感，但要先發掘真相，才有辦法進行責任的釐清。

黃煌雄表示，在發掘歷史真相方面，其實蔡政府正努力開放政治檔案，未來促轉會就追查歷史真相等工作，歡迎各界提供寶貴意見；被詢及不少家屬期待促轉會掛牌已久，許多受難者及其家屬年事已高，部分人士甚至已經凋零，黃煌雄說，基於時間上的壓力，對於促轉會未來的相關工作，他因此有緊迫感。

蔡英文總統明天將出席促轉會佈達暨揭牌典禮，將發表有關轉型正義的重要談話，包括二二八與白色恐怖受難團體與台籍老兵都派代表出席。

據悉，促轉會下設4個任務小組，由促轉會副主委張天欽與葉虹靈等3位專任委員負責召集推動，目前已完成分工，包括：研究、規劃及推動開放政治檔案（葉虹靈）；清除威權象徵、保存不義遺址（楊翠）；平復司法不法、還原歷史真相，並促進社會和解（張天欽）；不當黨產之處理及運用（彭仁郁）。

促轉會並敲定內部編制，包括招募約聘僱人員，以及從各部會借調人事、會計等單位等人力，編制共74人。