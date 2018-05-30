環團直接進場施壓 礦業法修正草案通過立院初審了

地球公民基金會30日在立法院外舉行「經濟部別護航財團，立委齊心修正霸權礦業法」記者會，呼籲經濟部接受進步條文，落實礦業真改革，在這會期修好修滿，別讓改革功虧一簣。（記者廖振輝攝）

2018-05-30 19:41

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院經濟委員會歷經十餘次審查，今天（30日）下午終於初審通過「礦業法修正草案」。但環團所主張的條文均與行政院立場相左，關鍵條文多保留協商。

為主導修法，環團在十餘次的經委會審查期間，不但屢在場外召開記者會，抨擊行政院版草案退步、落後、圖利財團；並串聯立場一致的國會助理、公民記者，就近在會場內開直播、點評，監視朝野立委的修法動態。

民進黨立委高志鵬與林淑芬則毫不避諱地將亞泥當成修法對象，堅持經濟部「應」在業者未通過環評後，不容有任何補救空間，直接廢止礦業用地之核定，無視經濟部盼能保留「得」的裁量空間。

最後經表決通過，尚未做過環評的1公頃以上、5萬噸以上礦場，必須在3年內補辦環評，1公頃以上、未達5萬噸則應於5年內補辦；只要無法通過環評，經濟部應廢止其礦業用地核定。

環團代表甚至在休息時，對前來向立委解釋的礦務局長徐景文嗆聲，強調環團絕不可能退讓，「大家又不是第一天在立法院！」

新設礦權、展限承回條件…送朝野協商

另外，包括新設礦權、礦業用地核定、礦權展限的駁回條件、原民諮商同意權的程序等多數爭議條文，均以兩案並陳的方式，送交朝野協商。

高志鵬說，「礦業法修正草案」是優先法案，盼能排入臨時會議程，順利完成三讀。民進黨團總召柯建銘坦言這非常棘手，若全按環團版草案完成修法，恐怕會重創台灣的經濟與產業發展。