民進黨桃市黨部主委交接 張火爐上任

2018-05-30 19:30

［記者謝武雄／桃園報導］民進黨桃園市黨部於27日進行主委及全國黨代表、市黨代表選舉，選出市議員張火爐擔任第2屆黨部主委，今天在黨部舉行主委交接儀式，由中央黨部中評委陳坤榮監交，卸任主委呂林小鳳將印信交給張火爐後完成儀式，張火爐也辭去評議委員召集人（評召）職務，並由評議委員會推舉市議員劉仁照擔任評召一職。

此次選舉共選出42位市黨代表，市黨部將於6月24日進行執行委員、評議委員選舉，選出16位執行委員、9位評議委員；9位當選的評議委員也要選出評召，由於評召、市議員都是當然全國黨代表，若讓市議員擔任評召則會浪費全國黨代表票數，因此6月24日評召選舉會暫時選出非市議員評委擔任評召，待全代會結束後另行選出評召人選。

另本次選舉也選出17位全國黨代表，現任市議員則是當然全國黨代表，屆時將於於全國黨代表票選中執委、中評委，另中執委當選人則是投票選出中常委，市長鄭文燦評估，桃園市現有全國黨代表票數最多45票，可選出2席中執委，會協調現任立委擔任，至於中常委需要3席中執委支持，考慮爭取另一席中執委支持，推出中常委人選，至於中評委部分大約要50多票才能當選，屆時還是要配票。

呂林小鳳致詞時表示，這次黨職經事先協調，出現歷年來同額選舉情況，「桃園隊」儼然成形，未來希望能拿下屬於桃園市的中常委席次。