台布斷交記者會現「一抹微笑」？賴清德親自回應了

布吉納法索上週四宣布與台灣斷交，蔡英文總統（右3）當晚親自召開記者會回應，行政院長賴清德（左3）當天也出席，卻被媒體捕捉到臉上疑似出現「一抹微笑」，引發網友熱議。（資料照）

2018-05-30 18:57

〔記者李欣芳／台北報導〕布吉納法索上週四宣布與台灣斷交，蔡英文總統當晚親自召開記者會回應，行政院長賴清德當天也出席，卻被媒體捕捉到臉上疑似出現「一抹微笑」，引發網友熱議。賴清德昨天澄清說：「我並沒有笑。」他只是提醒自己態度要從容點，不要太嚴肅。

蔡英文總統當天在記者會上神情嚴肅地抨擊中國一連串的外交打壓，強調「我們不會再忍讓」，賴清德疑似出現笑意，連日來引發議論。

精神科醫師沈政男昨天在媒體專欄發表「賴清德在笑什麼？ 」一文，強調，賴清德「務實的台獨工作者」之說，既講給台灣人也講給中國聽，賴揆的那抹微笑當然也有笑給中國看的意味——你們挖走邦交國，想藉此修理「務實的台獨工作者」，這招沒用！

沈政男認為，「台獨」不是不可以講，但這兩個字是台灣的政治核武，必要時可以用來牽制中國的輕舉妄動，必須慎重使用。

據悉，賴清德鄭重其事回了簡訊給沈政男，直說「沈醫師：你言重了！當晚上台前，我只是提醒自己態度要從容點，不要太嚴肅，我覺得蔡總統當晚講得很好，也很順，我點了幾次頭，我並沒有笑」。

賴清德說，他所提的務實台獨其實就是民進黨的「台灣前途決議文」，面對立委和媒體的詢問，他應該坦然回答，他向沈政男說，至於中國對台步步進逼是不是因為他的務實台獨說，「以你的聰明應該不難判斷，我不多言」。