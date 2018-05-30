捐款百萬美元給世衛 國安人士：具多重戰略意義

我國將向世界衛生組織捐款100萬美元，以協助非洲伊波拉病毒疫情，據國安人士表示，此舉是站在對國家發展與國際舞台的戰略高度，希望國人支持。（美聯社）

2018-05-30 18:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統5月26日接見「世衛行動團」時宣布，我國將向世界衛生組織捐款100萬美元，以協助非洲伊波拉病毒疫情，遭部分人士批評是「金錢外交」、為進入世衛的「門票說」。對此，國安人士今日表示，審視捐款百萬美元案，這是站在對國家發展與國際舞台的戰略高度，盼國人應支持這對國家有利的外交方案。

面對中國升高對台的國際封鎖力道，國安人士指出，中國已不只要消滅台灣主權地位，從北京針對逼迫國際飯店、航空公司等將我降格，可知中方今不消滅台灣國際存在絕不罷休，套一句毛澤東的話，就是欲將中華民國台灣「開除地球球籍」，如今台灣面臨的國際生存危機實遠高於1971年退出聯合國。

為確保主權地位，國安人士認為，台灣現必須全力思索如何在國際「存在」。而從回饋國際社會角度，展現醫療實力以兼善天下可產生國家凝聚力。

回顧台灣的發展歷程，國安人士說，台灣早年接受已開發國家援助超過百億美元，量力回饋正是「吃果子拜樹頭」，也符合「正義」；聯合國鼓勵已開發國家應積極援外，但我援外比重過低；然而，醫療可展現我國力、尊嚴，也是做為世界公民權利與責任，

2009年馬政府也曾擬捐款500萬美元予世界衛生組織助抗H1N1疫情；顯示這不分哪個政黨執政都會執行的工作。

國安人士批評，部分人士以基層警消無加給、油電價漲、少子化為由批評捐款世衛百萬為做凱子，邏輯上不僅風馬牛不相及，恐也不圖感恩早年同樣接受援助的台灣社會。

在外交戰略上，國安人士說，台美2015年成立「全球訓練合作框架」（GCTF），以向東南亞諸國分享我國國際疫病防治、反恐、婦女培力等經驗；另人道救援是美太平洋司令部重要任務，我國NGO亦為合作網路；故從國際戰略、踏實外交角度看，通過世衛組織持續對外援助有其必要，也具多重戰略意義。

國安人士強調，對於外部危機，國人沒有分裂本錢，朝野皆應捐棄成見，正向思考、集思廣益，此次執政黨立委對外交部的鼓勵，新北市長朱立倫支持政府經世衛援助國際，國民黨立委也提出「數位外交」、請纓強化我與南太邦誼，都是積極作為。台灣作為國際「壓不扁的玫瑰」，全國人民應從國家生存、外交戰略角度，支持對國家有利的外交方案。