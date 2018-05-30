海地總統參訪深表興趣 中科：今年營業額上看6200億

2018-05-30 19:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕我國加勒比海友邦海地共和國總統摩依士伉儷一行23人，在外交部禮賓處梁洪昇處長陪同下，今日至科技部中部科學工業園區管理局參訪，由中科管理局陳銘煌局長親自接待，陳銘煌向海地總統介紹中科的特殊性，並表示中科2017年營業額達新台幣5638億元，今年更上看新台幣6200億元。

海地共和國總統摩依士伉儷一行23人今天除了參訪中科管理局，還至中科智慧機器人自造基地參觀。

陳銘煌表示，台灣與海地雖然距離遙遠，但兩國友好邦誼迄今已逾60年，兩國之間亦有許多相似及互助合作之處。在地理位置上皆屬於海島型態，期待雙方可藉由此次參訪行程，進行各項領域的交流。

陳銘煌表示，台灣有竹科、南科、中科三個科學園區均隸屬於科技部，中科是其中最年輕的科學園區，開發迄今15年，成果輝煌耀眼，園區已建置成為生產、生活、生態及生命四生共榮環境永續綠色科學園區。

前已引進189家國內外高科技廠商，其中含外商35家，投資額逾新台幣2兆元，2017年營業額達新台幣5638億元，年成長率11.13%，屢創歷史新高，今年更上看新台幣6200億元，目前園區從業員工數達4.5萬多人。

參訪團對於園區如何引進高科技產業、提供園區廠商商之優惠措施、農業生技發展情形等深表興趣並提出詢問，由陳銘煌都一一詳盡回復。

參訪團接續前往中科智慧機器人自造基地參觀，適逢基地刻正就預定今年11月辦理之Pickathon競賽之入圍隊伍辦理說明會，訪團一行人與入圍隊伍之年輕學生相見歡，對於我國年輕學生積極投入AI的競賽甚表讚許。

隨後即參觀基地之展示區，眾人進一步瞭解基地特色、服務項目及我國AI機器人發展現況等，而參訪團對所展示之AI相關機器人，如無人航空機、機器人沖泡拉花咖啡等驚艷不已，對於台灣高科技發展及產業技術研發創新發展留下深刻印象。