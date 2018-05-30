國台辦「全體中國人驕傲」說 台聯駁斥：誰跟你中國人

2018-05-30 18:03

〔記者鄭鴻達／台北報導〕針對「2020東京奧運台灣正名公投」提案，中國國台辦今表示台灣選手以「中國台北」名義出賽並摘金奪銀，是「兩岸全體中國人的驕傲」，並稱此公投將自食惡果。對此，台灣團結聯盟反嗆「誰跟你兩岸中國人」。

國台辦發言人安峰山今於記者會表示，多年來在「奧會模式」下，台灣體育健兒能參加包括奧運在內的國際體育賽事且摘金奪銀，是「兩岸全體中國人的驕傲」。安痛批「奧運正名公投」只是為滿足島內極少數極端「台獨」分子一己之私，最終只會自食惡果。

對此，台聯政策部主任陳嘉霖駁斥國台辦「誰跟你兩岸中國人！」並強調正名公投就是為擺脫一中架構的「中國台北（Chinese Taipei）」，安峰山的說法恰好凸顯了推動該公投的理由，即為「台灣不是中國的一部分」。

陳嘉霖強調，台灣、中國是兩個截然不同的國家，但台灣選手30多年來卻必須背負「Chinese Taipei」的奇怪隊名出賽，被矮化為中國的一個地區，台灣民主化進程走到今日，體育代表隊正名是轉型正義與解殖運動的必然結果。

陳嘉霖直言，雖然隊名「Chinese Taipei」是在1981年洛桑協議（也被稱為「奧會模式」）所規定名稱，但任何國際協議簽訂後，都可經由談判再次修改、終止或退出，推動代表隊正名，完全不影響台灣選手的參賽權。

陳嘉霖解釋，一但公投通過，政府就須依公投結果展開正名推動工作，結局只會有兩種情況，一為正名成功，讓台灣選手以台灣之名出賽；二是正名不成功，繼續以「Chinese Taipei」出賽，但在過程中至少可向國際發聲。