南市府公務員又加薪？ 原來是代市長廣播測試啦...

2018-05-30 18:04

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市代理市長李孟諺脫口而出，「明年市府公務員加薪10％」？，原來是在為國立教育廣播電台成立的實習播音室「試音」；台南市教育局與國立教育廣播電臺合作，今在永仁高中成立台南第一間校園實習播音室，邀請李孟諺與學生互動，體驗電台播音主持的樂趣。

永仁高中以《Talk in Tainan：關懷教育，聲動世界》作為實習播音室的主軸，電臺收聽頻道為FM107.7，希望透過實習播音室，將台南推動教育的成果，透過廣播分享給大家；昨揭牌儀式後，代理市長李孟諺也與3位校園記者互動。

李孟諺掛上耳機坐在麥克風前，顯得相當興奮，對著麥克風脫口說出「明年市府公務員加薪10％、年終發5個月」，引起哄堂大笑後，趕緊補一句「剛剛是麥克風測試，應該沒播出去吧？」，過程十分有趣。

李孟諺表示，教育廣播電臺是引領教育的趨勢，更是國家最具影響力的教育專業電臺，透過校園播音室的成立，不僅讓台南教育資訊多一項發聲管道，也能讓學生有機會實際接觸廣播，培養更多未來廣播界的明日之星。

國立教育廣播電臺為推廣台南地區校園廣播教育，並培養校園廣播種子，由電臺在永仁高中設置實習播音室，並提供一套專業錄音系統，將資源及技術結合分享，讓學生能體驗廣播操作、製作及主持的過程，進而激發學習視野及興趣。