新北在地就學、就養淪口號 議員要求改進

2018-05-30 17:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議會黨團書記長許昭興等人質疑，市府推動在地就學及在地就養，實際上無處學、養不起，在地樂活只剩下「動健康」，政策淪為口號，要求檢討改進。

市議員賴秋媚表示，新北市4年來國中共減514班、國小減392班，但是增加的公幼班級數到年底僅430班，本週剛結束的公立幼兒園抽籤，又是一堆家長擠不進去，哀鴻遍野，此外，市府宣稱106學年度有3450間閒置教室，活化高達3275間（比率約95%），但是作為公立幼兒園或公托數量寥寥可數。

市議員王淑慧說，養小孩、養老人越來越困難，以新北市35歲年輕夫妻月入各3萬7000元，扣完勞健保費剩下3萬5000元，夫妻收入共7萬元，扣除育兒必要開支，僅剩3000元負擔全家家計，根據新北市主計處統計，新北市35至39歲市民平均月薪是5萬6983元，實際上很多人沒達標。

市長朱立倫表示，市府投入許多資源設立新校及推動老校更新，並將國民中學改制完全中學，滿足學子在地就學需求。舉例來說，市府在三峽北大地區新設北大國小、龍埔國小、桃子腳國中小，結合三峽國小、柑園國小等，提高就學名額，讓家長自由選擇。

至於議員要求公幼增班，朱立倫解釋，公立幼兒園到年底增加430班，「新北一都抵四都（桃園、台中、台南、高雄）」，雖然少子化有減班趨勢，但如果減班的地方在偏鄉，也不適合設立公幼，部份閒置教室會改成專科或特殊需求教室，此外，增設1班幼兒園需要2間教室空間，未來只要有空出來的教室，將優先做幼兒園，他剛就任時，公幼錄取率僅4成，現在達到68%。