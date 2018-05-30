誓言贏回台中！盧秀燕、江啟臣、顏寬恒 「勝利組合」合體

國民黨台中市長候選人盧秀燕（中）合體江啟臣（左）、顏寬恒（右），組「鐵三角」勝利組合，誓言贏回台中藍天。（記者廖耀東攝）

2018-05-30 17:48

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕今天（30日）下午與立委江啟臣、顏寬恒正式合體，宣布由江啟臣擔任總部主委，顏寬恒擔任總部總幹事，3人組「鐵三角」勝利組合，要找回台中的藍天、台中的光榮感。

盧秀燕與江啟臣、顏寬恒3人同牽協力車合體，訴求象徵「三強協力、團結合作」。

盧秀燕說，他們3人來自不同選區，甚至是初選對手，但選前君子之爭，選後團結合作，他們要建立團結勝選的典範。

盧秀燕說，江啟臣、顏寬恒均十分年輕，選兩人出任競選總部最重要的輔選幹部，有可能是6都市長選舉中最年輕的主委與總幹事，政治資歷或許不是最資深，年輕有歷練有形象，請他們輔選一定會成功，也突顯她的用人風格，就是給年輕人機會，找出最好的人選。

盧秀燕說，來自不同選區的3人就是完美的組合，形成「鐵三角」，剛好可拼出完整的大台中；江啟臣做事非常認真，成為主委後一定會全力、認真輔選。

盧秀燕也說，台中市現任市長濫用行政資源，以致很多聲音沒辦法出來，除了決戰中台灣，更要全國發聲，她也將支持江啟臣選黨團立院總召，讓台中重要議題可以在立院發聲，替台中加分。

她說，顏寬恒深耕基層兵多將廣，經驗豐富，代表最在地的聲音，一定能增強戰力；她相信3人合作，有最好的勝利組合，一定會贏回台中。

江啟臣說，民進黨執政才2年，大家只看到台大校長遴選換了兩個部長、股市萬點無感、能源政策錯亂、年金攻革造成對立、外交挫敗等等；在地方又有剛出爐的民調顯示，林佳龍滿意度不到一半甚至有連任危機，這個號稱「希望市長」的人，讓大家忍受空污，不斷舉債以致債台高築，年人薪資、交通問題依舊未改善等。

江啟臣說，他跟盧秀燕初選競爭，但選後鼓勵打氣，展現不一樣的國民黨。他更說，年底選舉重點在中台灣，台中若贏才能讓民進黨反省，才能讓民進黨知道民眾有多憤怒不滿，若蔡政府擔心的只有選票，就用選票來告訴她民眾的不滿。

顏寬恆更霸氣地說，3人要「團結屠龍」，台中市政府3年來在林佳龍主政下財政困難，市政推動不順利，市府與議會關係緊張等，雖然年底選戰是國民黨第一次沒有黨產支援，也是第一次中央和地方都没有行政資源，是一場非常不對等且困難的選舉，但有廣大的民意，一定能讓鴨霸的民進黨及蔡英文下台。

顏寬恆說，從民調、市長滿意度等顯示，盧秀燕從劣勢到短短2、3個月民調贏過林佳龍，正是民意希望市長、市府換人，會攜手合作讓次選舉找回藍天，台中市政黨輪替。