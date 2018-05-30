反對中國施壓台灣 卜睿哲籲美派大咖出席AIT新館落成

布魯金斯學會東北亞政策研究中心主任、前美國在台協會主席卜睿哲特別撰文，呼籲美國指派高階官員來台出席AIT新館落成典禮，藉此給中國下馬威。（資料照）

2018-05-30 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）位於內湖的新館，將於6月12日舉行落成典禮，布魯金斯學會東北亞政策研究中心主任、前美國在台協會主席卜睿哲特別撰文，呼籲美國指派高階官員來台，藉此給中國下馬威。

卜睿哲在布魯金斯學會網站中，發表一篇題為《為何一棟台灣的新使館會升高美中緊張情勢》的專文。內文中簡述了AIT的歷史，AIT是因「一中政策」而生，自1979年前美國總統卡特與中國建交後，在台設立AIT作為台美間的非官方交流機構。

卜睿哲提到，AIT原址位於北市大安區信義路，曾是美軍顧問團團本部所在地，直到現在才擁有一棟他們應得的新大樓，對台灣來說，這棟造價並不昂貴的建築，象徵著美國對台灣人民堅定、持久的承諾。

除了新館落成外，最引人關注的，便是美國政府會派出何種階級的官員出席落成典禮。卜睿哲表示，台灣政府和民眾都樂見美方高層來台；以美方觀點來說，如何在台、中關係陷入僵局時，對這個議題做出決定是相當重要的一件事，他還提到，中國對蔡英文的不滿，認為她所帶領的民進黨政府將使台灣走向獨立之路。

卜睿哲分析，中國在面對調解時可能走回對抗的老路，美國和總統川普主張以和平手段處理兩岸問題，並明確點出了中國正在破壞穩定。

卜睿哲呼籲，美國若想表達對中國使用懲罰手段對付台灣的反對立場，那在AIT新館落成典禮上，派遣高級官員出席是一個方式。