獲提名戰北市 姚文智：選情會「開低走高」跌破大家眼鏡

民進黨中執會30日通過提名立委姚文智參選下屆台北市長，姚文智說，選情將會是開低走高，呼籲市民逢低買進。（記者劉信德攝）

2018-05-30 16:12

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中執會今天（30日）通過提名立委姚文智參選下屆台北市長。姚文智稍早在民進黨台北市黨部主委黃承國陪同下，於黨中央發表談話。姚文智說，他對於這場選舉有百分之百信心，或許大家認為，目前情況跟大家想得不一樣，但他認為選情會「開低走高」，他也勸大家「逢低買進」，未來選舉大家會跌破眼鏡，他非常有信心得到勝利！

姚文智說，他前幾天剛好遇到行政院長賴清德，他向賴揆說：「丞相、起風了」，這個風是風向、風勢，也希望是風潮，希望民進黨提名他之後，能在台北市風起雲湧、乘風破浪、掀起風潮，這個風潮也會帶領民進黨取得台北市長勝利。

姚文智也說，他當選市長後，第一份公文就是要簽訂大巨蛋與遠雄解約，由市府接管，市府接管後，要迅速徹底總體檢，未來該拆就拆、該建就建。他也批評，過去馬英九市長時代涉及圖利，郝龍斌市長時代涉及放水，柯文哲市長時代則一開始雷聲大雨點小，後來看到政商操作，都延誤妨礙市民整體利益。

姚文智說，台北必須經過大刀闊斧的都市改革運動，接近於地殼改造的地殼運動；國家首都也兼顧台灣價值實現；台灣價值如何具體落實在市政建設上，是未來要努力和市民朋友溝通的目標希望未來和市民朋友充分溝通，提出更有前瞻性、格局政策，把台北帶向世界級城市的願景。

被問到目前民調低迷，甚至在年輕族群支持度慘澹，未來如何趕上？姚文智說，所有民調都參考，正是提名後，希望未來選舉都導向真正市政藍圖和發展。年輕人的需要，會提出非常多政見，相信很多年輕人還不了解姚文智提出的政見，他會繼續努力。

民進黨發言人蔡適應轉述，黨主席蔡英文於中執會上表示，姚文智是本黨優秀的從政同志，在立法院，姚文智是優秀的立法委員，他出色的問政，深獲黨團同仁的信任，同時，姚文智也有豐富的行政經歷，他歷任高雄市政府新聞處長、副秘書長、行政院新聞局局長，在他擔任這些職務的期間，也有非常出色的表現。

蔡英文說，姚文智在台北市長期耕耘，基層經營扎實，對市政議題有全面的理解、對市政建設的關注不遺餘力，同時，他也提出最有願景的市政藍圖，「在這裡，我們可以很有信心的說，姚文智同志是本黨在台北市準備最充分、最有戰力、最能為台北市帶來進步的市長候選人。」

蔡英文在會中說，姚文智將代表民進黨參選2018年台北市長選舉，全黨要團結一致、共同努力，向市民爭取最大支持。