國民黨中常會撤銷「全民調」決議 竹縣長人選還要喬

國民黨文傳會主委李明賢（中）、組發會主委李哲華（右）、發言人黃健豪轉述中常會結果。（記者林良昇攝）

2018-05-30 16:17

〔記者林良昇、鄭鴻達／台北報導〕國民黨新竹縣長提名再出現變數，國民黨中常委姚江臨今在中常會上提出臨時動議通過，撤銷國民黨中央提名小組第29次會議決議採用全民調方式，授權中央提名小組研訂策略，不再必採全民調方式決定人選，讓竹縣長提名方式還有變數。

國民黨組發會主委李哲華表示，組發會建議中央提名小組成員到地方聽取黨籍議員、鄉鎮市長參選人意見，作為提名協調小組參考，竹縣長未來採全民調、徵召、開放參選都有可能。

國民黨今舉行中常會，國民黨文傳會主委李明賢轉述，本日中常會，姚江臨提出的臨時動議，內文針對年底新竹縣縣長提名作業應作調整，授權中央提名協調小組研訂策略處理，現場沒有中常委提出異議，通過臨時動議。

臨時動議說明提到，中央提名小組第29次會議決定採全民調方式，參與協調的參選同志，5人僅3人簽名確認﹔因新竹縣選情複雜、特殊，應授權中央提名協調小組研訂策略處理之。

臨時動議提出，國民黨中央提名小組第29次會議決議事項已無法因應選情變化，建請撤銷該決議事項，並排除國民黨107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法第5條之適用﹔該條有關協調不成將採初選方式決定候選人。

李哲華表示，中常會通過這項動議，中央提名小組將立即開會研商如何處理新竹縣的情形，組發會將建議這兩天請中央提名協調小組成員到地方聽取意見，很多策略都可以採用，有更多選項可以處理新竹縣選情的狀況，讓協調小組有空間加速地方整合，希望越快越好，但沒有時間表。

李哲華說，新竹縣是藍營優勢選區，現在有意參選縣長的人都是從國民黨出去的，竹縣超乎派系、藍綠競爭，而是攸關宗親、地方長期人脈關係結合，大家都有共識竹縣不能分裂，但面對詭譎選情，都明瞭要加速整合，中央會整合出更好的提名辦法。

有意參選新竹縣長、被視為若採全民調最有機會勝出的國民黨立委林為洲說，後續要看怎樣協調，即使改成徵召也要有個依據，就是依據什麼來徵召？

林為洲也指出，黨中央去年10月就公告了遊戲規則，現在又突然改變，會有信賴保護的問題，難免讓人感到因為特定的人才希望不要用全民調，對國民黨不是好的作法，後續跟協調小組開會後，再對外說明。