推奧運正名公投遭批 黃偉哲團隊：國民黨脫節主流民意

2018-05-30 15:56

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長提名人黃偉哲上週五與多位議員參選人在台南火車站前舉行記者會，力推「2020東京奧運台灣正名」公投，台南市議會國民黨團今天召開記者會抨擊民進黨只會口號治國，而每當執政無能時，利用假議題公投來綁大選，不惜讓運動員犧牲參賽權。

黃偉哲競選團隊發言人郭國文回批說，追求台灣主體意識是台灣主流社會的共同願望，難道追求台灣主體價值是國民黨反對的嗎？如果真的事這樣，顯然國民黨脫節主流民意已經許久。

郭表示，此案既已在選委會成案，自然有公投道理，日後台灣公投會越來越多，是民主深化的現象，若只顧及選舉結果，看到黑影就開槍，才是真正浪費社會資源。

國民黨團書記長盧崑福及市議員洪玉鳳、王家貞、林燕祝、曾培雅、李坤煌、林美燕等人在議會召開記者會質疑說，國際奧委會民間機構報名可公投嗎？當國際奧委會不受理台灣報名時，台灣優秀運動員積年累月努力將成泡影。黃偉哲身為一個立法委員難道不知嗎？根本是轉移執政無能的焦點，企圖欺騙選民獲得政權。

國民黨團指出，紀政說她曾以「台灣」名義參加1960羅馬、1964東京及1968墨西哥3屆奧運會，但事實上都是以聯合國成員國「中華民國」名義參加，這可由1971年才退出聯合國直接打臉事實並非如此。

他們說，為讓台灣優秀傑出運動員在國際舞台揚威國際體壇的機會，以「中華台北隊」的名義參加已是國際體育界30餘年共識，真的要更改勢必會有衝擊，執政的民進黨對於國際現實及可能的情況要對國人講清楚，而不是看到有政治利益可圖就不顧他人死活。