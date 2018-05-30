饒河夜市擺「無人啤酒機」 議員批北市府保護青少年不力

2018-05-30 15:48

〔記者郭安家／台北報導〕前電視台主播何啟聖博士論文研究「超音波訊息傳遞在行銷領域的應用」，在饒河夜市設置無人啤酒機，手機掃描QRcode，即可暢飲啤酒。不過，台北市議員秦慧珠今質疑，「菸酒管理法」訂定，酒販業者不得售予未滿18歲者，亦不得以自動販賣機、電子購物或其他無法辨識購買者等方式販售或轉讓酒品，此舉明顯違法。

秦慧珠助理表示，「愛酌客飲品共享平台暨智能飲品機」，販售氮氣精釀鮮啤酒及氮氣薄荷洋甘菊，手機消費可綁定悠遊卡、一卡通、Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay及各大電信業者、銀行電子錢包等多元支付；最大問題是無法確認消費者已18歲。

秦慧珠說，街頭、夜市隨意就能用自動販賣機買酒，不可思議，北市府保護青少年實在太不力。

秦慧珠說，這台機器號稱「飲品共享平台」，利用科技包裝，讓來往夜市的遊客不限年齡自由買酒，除了付款方式、取貨方式不同外，與坊間自動販賣機無異，明顯就是假借共享之名與科技之便販賣啤酒，政府能無視或視若無睹嗎？據查該公司網站正以號稱打造iDrink雲端平台，收集民眾飲品大數據共享平台，積極拓點。

她認為，共享經濟夯，無人商店、人工智慧的物聯網機台漸盛行，「飲品共享平台暨智能飲品機」明顯是自動販賣機，無法辨識購買者年齡，違反「菸酒管理法」；民眾投訴只是冰山一角，北市府如不儘速裁處，研擬對策有效管理，未來類似假共享、智能機台在台北街頭遍地開花，行販售菸、酒之實，法令形同虛設，放任其戕害青少年健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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