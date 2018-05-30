柯P拔擢升任市府顧問 周榆修：我不會退出民進黨

2018-05-30 15:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「柯綠分手」後，外界關注北市府民進黨籍官員去留。繼副市長陳景峻確定留任後，原先在府內擔任市長室專員的幕僚周榆修，也在日前正式升為市府顧問，周榆修今受訪表示，作為北市團隊一員，做什麼像什麼，不會有跟民進黨尷尬的問題，並強調，自己不會退出民進黨。

外傳柯文哲並沒有打算跟民進黨「撕破臉」，因此強力慰留陳景峻外，還拔擢周瑜修任市府顧問，頗有替柯綠居間協調意味。針對市長柯文哲有沒有交辦什麼任務？周榆修僅說，曾在議會服務8年，不敢說非常熟悉議會，但應該是不陌生，現在也都有處理相關案子。

柯文哲選在柯綠分手的敏感時間點提拔他，會不會感到身份尷尬？周榆修笑說，不會想這麼多，做什麼像什麼，府會聯絡人就是做好府會聯絡工作。至於柯是否在向綠營示好？周榆修則以柯口頭禪回應，「朋友要多、敵人要少」，並稱，北市議會議員一直都是市府橫向聯繫跟服務的對象。

由於黨中央曾說，若有助選行徑，都將開除黨籍，未來如何避免踩紅線？周瑜修表示，就他了解，發言人鄭運鵬委員當日發言，主要是在解釋民進黨紀律評議裁決條例中，有關何為違紀，但也講得很清楚，黨內同志在北市府服務的人，仍應以市民和市政為優先，不過他站在北市府立場，不適合在此解釋民進黨如何維護黨紀。

周榆修強調，府會總聯絡人是副市長鄧家基，之前是副總聯絡人是市府副秘書長李文英，市府跟議會有一套良好的溝通機制，他不會去強調個別優勢，因為市府是一個團隊。

媒體追問會不會幫柯文哲競選站台？周榆修重申自己現在是市府同仁，還是站在為議會服務立場，沒發生的事情不要去想那麼多；他也說，自己不會退出民進黨。