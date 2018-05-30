陽大2期計畫40億經費 陳金德促教育部編入109年預算

2018-05-30 15:25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣陽明大學附設醫院2期擴建計畫，地方積極爭取，希望陽醫能升級成縣內唯一的醫學中心，院方已2度送教育部審查，結果備受矚目；宜蘭縣代理縣長陳金德指出，將找陽醫與教育部協調，希望行政院盡快核定，讓計畫在明年初編入教育部109年度預算，計畫經費至少會有40億元。

陽大醫院遷至蘭陽新院區，行政院原核定49億元建院經費，並朝醫學中心規劃；2009年送立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍到剩20億元，影響建院計畫推動；陽大醫院蘭陽院區1期工程完成，並於前年10月營運，現階段全力推動2期擴建計畫，爭取升格醫學中心，所需經費29億元。

前行政院長林全為蘭陽院區開幕剪綵時承諾，支持陽大醫院2期擴建計畫，朝醫學中心等級邁進，所需經費列入國家公共建設預算，全案只待陽大醫院提出完善的2期計畫就可推動，但院方去年5月將計畫送到教育部後被打回票，今年4月16號才2度送審，教育部已來不及在今年將計畫編入明年度的預算，此案只能一延再延。

由於宜蘭醫療資源匱乏，陽醫能否擴建升級成醫學中心，備受地方矚目；今縣議會縣長總質詢時，縣議員林錫明與張建榮指出，地方爭取陽醫升級醫學中心已經好幾年，但遲遲沒有重大的突破，縣府根本沒有認真幫忙推動，還因為政黨輪替，導致預算被砍，未來如果再輪替，讓人擔心又會重蹈覆轍，陳金德應該盡速想辦法解決問題，讓陽醫擴建計畫被編入教育部預算中。

陳金德回應，陽大醫院擴建計畫要編入明年度的預算已經來不及，他願意去爭取，讓行政院核定，將計畫於明年初編入109年的預算中，經費至少會有40億元，他會找院方與教育部協調，盡快讓教育部通過計畫審查。

陽大醫院表示，2期擴建計畫已送到教育部審查，醫院本來就積極在推動此案，如果縣長願意協助協調，院方當然樂觀其成，一定全力配合。