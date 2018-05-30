推用電大戶節電遭誤解 政院：供電不打折

2018-05-30 15:36

〔記者李欣芳／台北報導〕因應夏天供電吃緊，行政院將推出用電大戶強制節電方案，利用獎懲機制要求用電大戶機動性節電5%。不過，業者有誤解，以為行政院這項強制節電方案將影響企業界的供電，要求節電5%，變成只供電95%，造成有斷電的疑慮，行政院長賴清德為此指示政府相關部門，就政府相關的能源政策與節電措施對外說明清楚，化解疑慮。

據悉，行政院是在本週二召開政務會談時，政務委員張景森提及政府將推出工業用電大戶節電方案，企業界因不夠了解政府的方案而有所誤解，賴揆當場做以上裁示。

行政院發言人徐國勇今天下午受訪時強調，政府將推出的節電方案，企業界的供電完全不會減少，政府是要精進能源效率，以達到節電的效果，工業大戶節電5%，不會變成只供電95%，政府的供電不打折。

針對用電大戶強制節電，能源局已預告相關規定，目標鎖定全台3500家契約容量1000瓩以上工商業用電大戶，實施「工商業用戶需量管理措施」，在備轉容量低於90萬瓩、供電亮出紅燈時，強制節電。

根據規畫，如果用戶達標或甚至超標，節電度數基本費會打8折獎勵；如果用戶不能達標，則會加收4成的電費。

據悉，台電一開始與用電大戶溝通時面臨反彈，用電大戶提出諸多意見，如用電量計算方式、獎懲機制怎麼訂、節電時段固定等，如今台電已完成3500家用電大戶的溝通，不過，業界仍傳出這項節電措施將影響供電等誤解，引發賴揆的重視。

不過，徐國勇說，用電大戶其實都已了解政府將推出的節電措施，他強調，政府的節電方案，供電絕對不會打折。