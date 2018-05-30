遠見公布連任支持度民調52.2％ 李進勇：繼續加油

2018-05-30 15:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕遠見雜誌公布今年「縣市長施政滿意度大調查」結果，雲林縣長李進勇成績與去年相同獲得四顆星，施政滿意分數較去年進步為55分，連任支持度52.2%；縣長李進勇表示，施政分數還有很大的成長空間，強調會繼續加油，努力推動縣政建設。

根據遠見雜誌公布資料顯示，14名拚連任的縣市長，有9人的支持度過半，李進勇排序第8，支持度為52.2%過半。針對此成績，李進勇對於支持者表示感謝，對於不支持者亦尊重，這也是種鼓勵與鞭策，會虛心接受批評與指教。

李進勇2018年滿意度由去年51.5%持長到55%，施政分數由67成長到67.1，不滿意度由18.3%微幅成長到18.4%，連任支持度從51.7微幅成長到52.2%。

「我不能夠滿意，會繼續加油。」針對施政成績單，李進勇表示還有很大的成長空間。

李進勇說，日後將繼續加油，努力推動縣政建設，並加強與鄉親的溝通，讓縣民瞭解政策的立意及攸關的權益，例如去年實施的水井免規費及登記措施，有民眾生疑慮，會充份對縣民說明，以使政策執行順利。另如近來大力推動的綠能政策，民眾或有不同的看法，或政策的相關配套措施等，都須與縣民溝通來獲取更多民眾的支持與參與，讓績效彰顯。