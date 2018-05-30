雙北月票1280元太貴？ 丁守中：降到800元才合理

國民黨台北市長參選人丁守中今接受網路訪問時提到，目前雙北月票定價1280太貴，應降到800元才合理。（資料照）

2018-05-30 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕針對雙北推動1280元交通定期票，國民黨台北市長參選人丁守中日前稱自己才是最先提出月票概念的，而今他又再次對雙北月票發表意見，他認為雙北月票1280元太貴，應降到800元才合理。

國民黨台北市長參選人丁守中今接受《蘋果》直播節目《八方聊天室》專訪，質疑雙北吃到飽的月票價格1280元還是太高；丁守中指出，他前年去美國哈佛當訪問學者，美國國民所得是台灣的2.5倍，他說波士頓是全美是物價第二高的城市，僅次於紐約，但當地大眾運輸月票才84美金，比較兩地所得，雙北的吃到飽月票應降到800元。

丁守中表示，經過精算後，每人在台北市上班平均一趟交通費不到22元，而且通常週六日不會使用，月票定800元左右都不會賠錢，1280元還是賺；丁守中強調，雙北這麼多機車，車禍死亡人數也多，以省下的社會、環境汙染的成本跟生命無價來看，大力補貼800元月票絕對可行。

丁守中強調目前1280元的月票誘因不高，實質增長率與賣出數量都很有限。

台北市政府所推出的雙北公車、捷運1280元月票一直受外界矚目，民進黨徵召參選台北市長的立委姚文智也曾說過，只要月票結合電子支付、升級悠遊卡、開放企業運用，「不要說1280元，0元都有可能！」