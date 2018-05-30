鄉鎮市人口消長 雲縣這區少1席議員更難選了

鄉鎮市人口消長，雲林縣議員總席次不變，其中虎尾區少1席更難選了。（記者廖淑玲攝）

2018-05-30 15:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕年底將進行地方大選，截至昨天人口統計，雲林縣議員席次總數43席不變，但各區人口消長，斗六區再增1席，虎尾區減1席，導致原本就搶破頭的虎尾區縣議員選舉更加白熱化。

虎尾因為高鐵車站啟用加上有國立大學，遷入人口多，原本地方期待下屆會增加1席縣議員，未料該選區除虎尾人口增加，其餘鄉鎮卻都明顯減少，雲林縣議員總席次雖然不變，跌破大家眼鏡的是斗六區增1席，虎尾區減1席。

分析虎尾選區人口變化除虎尾鎮人口呈小幅成長，其他如土庫、褒忠、元長等鄉鎮人口數都銳減，出生人口遠不如死亡人數，遷入者也低於遷出者；另全縣總人口數「直直落」，到5月底只剩68萬8835人，也是值得關注。

根據戶政機關統計雲林縣去年底總人口數69萬373人、縣議員總席次43席，一度盛傳北港區可能少1席，虎尾區增1席。

未料根據鄉鎮市人口數變化，截至5月29日統計顯示，北港區仍維持6席不變，反倒是原本預估增加的虎尾從現有9席減為8席，斗六區由9席增加到10席、台西區7席，其餘斗南、西螺都是6席。

目前雲林縣總人口數68萬8835人，斗六區15萬5657人、斗南區9萬5527人、虎尾區13萬8602人、西螺區9萬7813人、台西區10萬8000人、北港區9萬3236人。