5成台南鄉民支持賴揆直攻2020 行政院這樣說....

2018-05-30 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕《遠見雜誌》民調中指出，行政院長賴清德轉任閣揆，高達52％台南鄉親支持賴角逐2020年總統大選，對於這樣的民調，行政院則是回應，「這個沒有回應」。

民調中指出，台南鄉親有24.9％很支持、27.9％有點（合計52.8%）支持賴清德角逐2020總統大選。據《蘋果》報導，行政院發言人徐國勇今回說，「這個沒有回應，也沒辦法回應。」

《遠見雜誌》發布2018年「縣市長施政滿意度大調查」，不過已入閣的賴清德，今年不列入評比。